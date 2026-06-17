Эпштейн трижды пытался свести счеты с жизнью: что показало новое расследование

Radar Online: Джеффри Эпштейн трижды пытался свести счеты с жизнью

Обстоятельства смерти финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, вновь оказались в центре внимания. Новое расследование утверждает, что незадолго до гибели он как минимум трижды предпринимал попытки покончить с собой в тюрьме. Об этом сообщило Radar Online.

По данным издания, речь идет о трех отдельных эпизодах. Во время одного из них сотрудники тюрьмы обнаружили в камере Эпштейна посторонние предметы, после чего его перевели под усиленное наблюдение.

Что говорится в расследовании

Новые сведения основаны на документах и свидетельствах, которые ранее не получили широкой огласки. Авторы расследования утверждают, что заключенный неоднократно демонстрировал суицидальное поведение, однако впоследствии усиленный контроль за ним был снят.

Именно это решение, по мнению авторов публикации, могло сыграть роковую роль в событиях августа 2019 года.

При этом официального подтверждения новым заявлениям со стороны Министерства юстиции США или Федерального бюро тюрем пока не последовало.

Почему смерть Эпштейна до сих пор вызывает споры

Джеффри Эпштейна обнаружили мертвым в камере 10 августа 2019 года. Согласно официальному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стало самоубийство.

Однако обстоятельства произошедшего сразу вызвали множество вопросов. В момент гибели Эпштейн находился в изоляторе, где ожидал суда по обвинению в торговле несовершеннолетними девушками с целью сексуальной эксплуатации.

Позже выяснилось, что в ночь перед его смертью охранники не проводили регулярные проверки, а камеры видеонаблюдения вблизи его камеры частично не работали. Эти обстоятельства стали почвой для многочисленных конспирологических версий, хотя официальное расследование не нашло подтверждений тому, что к смерти Эпштейна могли быть причастны третьи лица.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Финансиста арестовали летом 2019 года. Следствие считало, что на протяжении многих лет он организовывал встречи девушек с влиятельными людьми в своих особняках во Флориде, Нью-Йорке и на частном острове.

Дело Эпштейна получило мировой резонанс из-за его связей с известными политиками, бизнесменами и знаменитостями.

После смерти финансиста расследование в отношении его окружения продолжилось. В частности, в 2021 году его бывшую помощницу Гислейн Максвелл признали виновной в вербовке несовершеннолетних девушек для Эпштейна и позднее приговорили к длительному тюремному сроку.

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