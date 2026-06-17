Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

В результате авианалета на поселок Бияд в районе Тира пострадали люди. Атакам также подверглись Маараке и Тул.

Масштабные налеты Израиля пришлись на юг Ливана

Фото: www.globallookpress.com/Stringer

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Израильские военно-воздушные силы и подразделения беспилотной авиации провели массированные атаки на ряд населенных пунктов в южной части Ливана. Об этом сообщили в ливанском национальном агентстве новостей NNA.

Удары нанесли как по прибрежной зоне, так и по внутренним районам, прилегающим к границе.

Одной из главных целей стал населенный пункт Бияд, расположенный в округе Тира. По предварительным данным, которые приводит агентство, этот удар привел к пострадавшим среди местного населения. Информация о количестве раненых и степени тяжести их состояния на данный момент уточняется.

Помимо Бияда, израильская авиация атаковала поселения Маараке и Тул. Также атака пришлась на окрестности Шехабии, где беспилотный летательный аппарат нанес удар по району Эль-Матал. Ранее в тот же день ливанские СМИ уже сообщали о вражеских налетах на Хаббуш и другие сельские муниципалитеты в южных провинциях страны.

Параллельно с бомбардировками периферийных зон фиксируется значительная активность израильских разведывательных дронов в воздушном пространстве над столицей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильский дрон атаковал иранского журналиста в Ливане.

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