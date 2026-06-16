Израильский дрон атаковал иранского журналиста в Ливане

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Корреспондент освещал последствия ударов ЦАХАЛ по югу страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marwan Naamani; 5-tv.ru

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Израиль игнорирует ирано-американское соглашение и продолжает удары по Ливану. Во время одной из последних атак под огнем оказался корреспондент иранского телеканала Press TV. Журналист освещал последствия израильской агрессии на юге республики. И работал, как положено, в специальной экипировке с обозначением «Пресса». Однако внезапно с воздуха его атаковал беспилотник.

Иранский корреспондент получил осколочное ранение, его госпитализировали. И представители СМИ уже не первый раз становятся мишенью для Израиля. За время боевых действий в Ливане жертвами стали почти два десятка журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливанское шиитское движение «Хезболла» приостановило проведение любых военных операций после заключения предварительного мирного соглашения между Ираном и США. Однако представители движения отвергают предложенный Израилем принцип «свободы перемещения на юге Ливана».

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Израильский дрон атаковал иранского журналиста в Ливане

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