Стали известны дата и место прощания с актрисой Татьяной Плетневой

Церемония прощания с актрисой Татьяной Плетневой пройдет в Москве 18 июня

Церемония прощания с актрисой театра и кино Татьяной Плетневой пройдет в Москве в четверг, 18 июня. Артистку похоронят на Ново-Богородском кладбище. Об этом сообщили ее родственники в соцсетях.

Проводить Плетневу в последний путь смогут все желающие. Гражданская панихида начнется в 11 утра в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. После этого в 12 часов пройдет отпевание в одном из храмов в районе станции метро «Преображенская площадь».

Затем траурная процессия отправится на Ново-Богородское кладбище, на котором состоится погребение актрисы.

Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из московских больниц. Ей было 48 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени. Близкие артистки рассказали, что болезнь развивалась очень быстро. Еще несколько месяцев назад Плетнева появлялась на публике и выглядела бодро, однако в последнее время сильно похудела из-за лечения.

У актрисы осталась 28-летняя дочь Алена. Она занимается организацией церемонии прощания.

Татьяна Плетнева активно снималась в кино и на телевидении. В ее фильмографии более 180 проектов. Зрители знали актрису по ролям в популярных сериалах «Интерны», «Кухня», «Реальные пацаны», «Улицы разбитых фонарей», «Счастливы вместе» и «СашаТаня». Артистка появлялась как в комедийных проектах, так и в детективных лентах, оставаясь востребованной актрисой на протяжении многих лет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, народный артист России Дмитрий Маликов почтил память актрисы Татьяны Плетневой.

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