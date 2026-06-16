«Вспоминаю с добром»: Дмитрий Маликов почтил память актрисы Татьяны Плетневой

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Алена Куликова
Алена Куликова 16 0

Артистка скончалась в ночь с 12 на 13 июня.

Память Татьяны Плетневой почтил Маликов в своем блоге

Фото: Telegram/Дмитрий Маликов/dmitry_malikov_official

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Дмитрий Маликов: с благодарностью вспоминаю съемки с Татьяной Плетневой

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов опубликовал в личном Telegram-канале пост, посвященный памяти актрисы Татьяны Плетневой. Певец разместил совместную фотографию и написал, что артистка ушла из жизни в 48 лет, назвав это слишком ранней потерей.

«Вспоминаю с добром и благодарностью съемки в фильме «Звезды в Сибири», — написал артист.

Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени. Болезнь развивалась стремительно: по словам близких, еще несколько месяцев назад актриса выходила в свет и выглядела бодро, однако в последнее время на фоне лечения сильно похудела.

Плетнева была активной актрисой, ее фильмография насчитывает более 180 проектов. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Кухня», «Интерны», «Реальные пацаны», а также по участию в детективных лентах, таких как «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, она снималась в комедийных ситкомах «Счастливы вместе» и «СашаТаня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семье Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны, из-за того, что артистка не работала последние полгода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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