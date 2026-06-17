Солнце достигнет пика: каким будет день летнего солнцестояния

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В Северном полушарии 21 июня начнется астрономическое лето.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Самым длинным днем в 2026 году станет 21 июня

Ближайшее воскресенье станет самым длинным днем этого года. 21 июня наступит так называемое летнее солнцестояние. В Петербурге и Москве оно начинается в 11 часов 24 минуты. В этот момент Солнце достигнет самой высокой точки на небосводе.

Это событие считается началом астрономического лета в нашем полушарии и началом астрономической зимы — в Южном. День продлится более 17 с половиной часов. А вот после этого начнет постепенно сокращаться.

В северных районах страны световой день окажется еще длиннее — там уже начались или продолжаются белые ночи, а за Полярным кругом в это время может наблюдаться полярный день, когда Солнце вообще не заходит за горизонт.

В день летнего солнцестояния православная церковь чтит память мученика Феодора Стратилата. На Руси этот день называли Федором Колодезником, так как было принято рыть колодцы. Считалось, что вода в вырытых 21 июня колодцах будет чистой и защитит от сглаза. Также с этой датой связано множество народных примет: туманное утро предвещает богатый урожай грибов, дождь — сырую осень, а обильная роса — хороший урожай овощей.

В день солнцестояния было принято плести венки, гадать на суженого, прыгать через костер и искать цветок папоротника. Травы, собранные в этот день, считались наделенными особой силой.

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