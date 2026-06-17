«Усиливается турбулентность»: Мишустин про изменения в мировой экономике

Мишустин: мировая экономика находится на этапе глубоких изменений

Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

«Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран», — уточнил Мишустин.

Он добавил, что страны находятся на этапе пересмотра промышленных, технологических и логистических цепочек. Кроме того, они разрабатывают новые финансовые и инвестиционные инструменты и укрепляют партнерские отношения.

Также премьер-министр отметил, что и Россия, и Узбекестан успешно с этим справляются. Страны связывает сотрудничество по многим направлениям, в первую очередь в энергетике. А товарооборот сельскохозяйственной продукции вырос за последние четыре месяца почти в полтора раза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что каждые два-три года российская экономика сталкивается с новой реальностью. Однако, несмотря на огромное давление, эта сфера в РФ сохранила рыночный характер и открытость к внешним связям, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках Петербургского международного экономического форума 2026.

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