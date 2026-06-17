Умер бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Политик баллотировался на пост главы Республики Татарстан.

Умер бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

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Умер бывший депутат Государственной думы Сергей Шашурин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экс-коллегу умершего.

«Да, вчера его не стало. Прощание состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани», — уточнил собеседник агентства.

Причина смерти не названа. Экс-депутату было 69 лет.

Сергей Шашурин родился 12 января 1957 года в поселке Нижние Вязовые в Республике Татарстан. Был главой ассоциации социально-экономического развития Казани «Тан». Затем депутатом государственного совета Татарстана и даже баллотировался на пост главы региона в 2001 году. Тогла ему удалось набрать 5,78% голосов.

В 1995 году был избран депутатом Госдумы второго созыва, а в 1999-м — третьего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Алиса Песоцкая, известная по роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины», умерла в возрасте 54 лет. Причина смерти официально не раскрывалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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