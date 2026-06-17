В Москве и соседних регионах ограничат полеты малой авиации и беспилотников

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Изменения не коснутся регулярных и чартерных авиарейсов.

В Москве ограничат полеты малой авиации

Фото: www.globallookpress.com/Kevin Sawford

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С 20 июня в центральной части России начнет действовать временный режим использования воздушного пространства, предусматривающий запрет на полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских беспилотников на высотах от земли до 5200 метров. Об этом сообщила Росавиация в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве пояснили, что решение принято по представлению Минобороны РФ.

«По представлению Минобороны России, Главный центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5 200 м легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», — говорится в сообщении.

Новый порядок распространяется на территорию Москвы, большую часть Подмосковья, а также отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

В Росавиации уточнили, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полетов и будут действовать до особого уведомления. При этом изменения не коснутся регулярных и чартерных авиарейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 МСК, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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