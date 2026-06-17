Беспилотные такси планируют запустить в новых районах Москвы

Минтранс России: до 200 беспилотных такси выйдут на дороги Москвы в 2026 году

Беспилотные такси собираются запустить в новых районах Москвы уже в текущем году. Такие данные исходят из материалов Министерства транспорта России, представленных на выставке в Совете Федерации. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно материалам ведомства, в 2026 году число беспилотных такси в столице хотят увеличить до 200 машин. Половина из них станет доступна для заказа пассажирами, а оставшиеся автомобили и дальше будут использовать для тестирования и развития автономных технологий.

Пока же сервис беспилотного такси тестируется в российской столице, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Расширение зоны работы — следующий этап развития такого транспорта.

Кроме того, в материалах Минтранса заявили о планах по развитию других видов беспилотной техники. Так, к 2027 году парк роверов-доставщиков в России может вырасти до 20 тысяч единиц. Эти устройства участвуют в доставке небольших заказов без курьера.

Также власти намерены увеличить число беспилотных грузовиков. Их количество в стране должно достигнуть 992 единиц к 2028 году, а к 2030 году — 4,1 тысячи.

Ранее в Министерстве транспорта России разработали проект федерального закона, определяющий условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильные дороги и трамвайные пути по всей стране. Если документ примут, он вступит в силу с 1 сентября следующего года.

Ожидается, что широкое внедрение беспилотного транспорта в России ускорит доставку грузов на 30%, снизит риск аварийных ситуаций на 20%, а также уменьшит расходы на топливо и комплектующие.

Ранее, писал 5-tv.ru, рынок новых электромобилей в России подскочил на 14% за месяц.

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