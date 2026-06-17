ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Центральная избирательная комиссия Армении поддержала запрос прокуратуры о предоставлении разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом после заседания ЦИК сообщил его адвокат Арам Орбелян.

По словам защитника, комиссия удовлетворила ходатайство надзорного ведомства, что позволяет продолжить процессуальные действия в отношении лидера оппозиционного блока «Армения».

«Комиссия дала разрешение на возбуждение уголовного дела», — сказал он.

Орбелян также уточнил, что к ранее выдвинутым обвинениям теперь добавлены новые — отмывание денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год и в настоящее время возглавляет один из крупнейших оппозиционных политических блоков страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не разрешили вылететь из Еревана. Политик намеревался покинуть Армению — у него была запланирована трехдневая поездка за границу, о чем уже заявлялось публично. Однако вылететь из страны ему не дали.

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