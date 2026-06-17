От имени Шурыгиной продолжили продавать доступ к закрытому Telegram-каналу

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Стоимость премиум-доступа сохранилась на прежнем уровне.

Подписки на закрытый канал Шурыгиной продолжают продавать

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Продажа подписки на платный контент под именем блогера Дианы Шурыгиной продолжается, несмотря на ее нахождение под домашним арестом. В этом убедился 5-tv.ru в ходе общения с продавцом.

Цена подписки составляет около пяти тысяч рублей.

Следствие считает, что именно через платные площадки распространялись откровенные фото. В отношении блогера возбуждено дело по статье 242 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные изготовление и распространение порнографических материалов. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Накануне Троицкий суд Москвы избрал для Шурыгиной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июля. Ограничение связано с расследованием уголовного дела.

Также стало известно, что в последние годы блогер регулярно посещала Бали. По имеющимся сведениям, она участвовала в местных чатах знакомств и указывала среди целей пребывания — желание «потусить».

Отдельно ситуацию прокомментировал Сергей Семенов, ранее осужденный по делу, связанному с Шурыгиной. Он заявил о готовности выступить в ее защиту в суде, однако позднее уточнил, что это высказывание носило шутливый характер. После освобождения в 2018 году Семенов занялся правозащитной деятельностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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