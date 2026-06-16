«Это ирония»: осужденный по делу об изнасиловании Шурыгиной о помощи ей в суде

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 59 0

Ранее Семенов предложил блогеру юридическую поддержку после того, как ее арестовали по делу о создании и распространении порнографии.

Поможет ли Диане Шурыгиной обвиненный ею мужчина в суде

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

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Правозащитник Семенов пошутил, что готов оказать юридическую помощь Шурыгиной

Правозащитник Сергей Семенов, ранее осужденный по делу об изнасиловании блогера Дианы Шурыгиной, заявил, что его слова о готовности помочь ей в суде были сказаны с иронией. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, предложение о юридической поддержке не было серьезным. Он пояснил, что говорил об этом в шутливом ключе.

«Это все с иронией было сказано», — объяснил мужчина.

До этого стало известно, что Семенов предложил Шурыгиной услуги адвоката и выразил готовность поддержать ее в сложной ситуации. Сам мужчина, который считает себя жертвой оговора, после досрочного освобождения в 2018 году занялся правозащитной деятельностью.

При этом Семенов подчеркнул, что он и его семья не поддерживают связь ни с Шурыгиной, ни с ее родственниками.

Ранее Шурыгиной предъявили обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Троицкий суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 19 июля.

В материалах дела говорилось, что в квартире Шурыгиной провели срочный обыск, который не терпел отлагательства.

История с участием Шурыгиной и Семенова получила широкую огласку в 2017 году. На тот момент 16-летняя Диана обвинила 21-летнего знакомого в изнасиловании в программе на федеральном телеканале. Семенов же настаивал, что интимная связь была добровольной, и утверждал, что не знал настоящий возраст Шурыгиной.

Суд приговорил Семенова к восьми годам колонии строгого режима. Позднее срок наказания сократили сначала до трех лет и трех месяцев, а затем до года и двух месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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