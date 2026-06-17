В Москве прошел Всероссийский координационный совет омбудсменов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Помимо обсуждения избирательных прав граждан, была организована отправка гуманитарного груза для жителей приграничного региона.

Фото, видео: Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека; 5-tv.ru

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В Москве состоялось заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. В мероприятии приняли участие представители всех 89 российских регионов.

Главной темой встречи стало обеспечение прав участников избирательного процесса в преддверии выборов депутатов Государственной думы, которые пройдут в сентябре. Участники обсудили лучшие региональные практики, подготовили предложения по совершенствованию законодательства, рассмотрели вопросы привлечения международных наблюдателей и экспертов по электронному голосованию, а также договорились о создании специальной группы мониторинга хода выборов.

Также в рамках заседания уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о поддержке жителей Херсонской области. По ее словам, регион, который регулярно подвергается обстрелам, нуждается в дополнительной гуманитарной помощи.

«Херсонская область и наш уполномоченный ведет очень большую работу. Это приграничная территория. Это постоянно обстреливаемая территория. При этом продолжается жизнь, там находятся большое количество учреждений гериатрии, где находятся пожилые люди, которые нуждаются в уходе», — отметила Лантратова.

Она сообщила, что из Дома прав человека в регион направили автомобиль отечественного производства, оборудованный специальной каталкой для эвакуации пострадавших и маломобильных граждан. Транспорт позволит оперативно добираться до отдаленных населенных пунктов и доставлять необходимую помощь.

Кроме того, в Херсонскую область отправили гуманитарный груз, сформированный по заявкам местных учреждений. В него вошли медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые товары. Лантратова подчеркнула, что связь с региональным уполномоченным поддерживается на постоянной основе, а работа по оказанию помощи жителям приграничного региона будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что партия «Новые люди» отправила большой гуманитарный конвой в зону СВО. В грузовиках самые необходимые вещи — тонны медикаментов, средства связи, экипировка и не только это.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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