Стала известна причина преждевременной смерти актрисы из фильма «Звонок»

Дэйви Чейз умерла из-за осложнений, вызванных менингитом и заражением крови

Причиной смерти американской актрисы Дэйви Чейз, известной зрителям по роли Самары Морган в фильме «Звонок», стали осложнения, вызванные менингитом и заражением крови. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на возлюбленного артистки Роя Эрнандеса.

По его информации, инфекционный процесс привел к развитию септических осложнений, после чего произошел отказ внутренних органов. Ранее в июне актрису доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса. Сообщалось, что на момент госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое, также отмечалось выраженное истощение.

Дэйви Чейз начала карьеру еще в детстве и быстро стала заметной фигурой в киноиндустрии начала 2000-х. Одной из ее первых громких работ стала озвучка главной героини анимационного проекта «Лило и Стич», после чего она продолжила участие в развитии франшизы.

Однако наибольшую узнаваемость актрисе принес именно фильм «Звонок». В экранизации культового хоррора Чейз воплотила образ Самары Морган. За эту работу актриса получила премию MTV Movie Award в категории «Лучший злодей».

В разные годы Чейз также снималась в проектах «Донни Дарко», «Пятая симфония Бетховена», сериалах «Скорая помощь», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Большая любовь».

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