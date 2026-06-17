Стала известна причина преждевременной смерти актрисы из фильма «Звонок»

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Актриса Дэйви Чейз ушла из жизни в возрасте 35 лет.

Почему умерла актриса Дэйви Чейз

Фото: www.globallookpress.com/Adam Latham

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Дэйви Чейз умерла из-за осложнений, вызванных менингитом и заражением крови

Причиной смерти американской актрисы Дэйви Чейз, известной зрителям по роли Самары Морган в фильме «Звонок», стали осложнения, вызванные менингитом и заражением крови. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на возлюбленного артистки Роя Эрнандеса.

По его информации, инфекционный процесс привел к развитию септических осложнений, после чего произошел отказ внутренних органов. Ранее в июне актрису доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса. Сообщалось, что на момент госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое, также отмечалось выраженное истощение.

Дэйви Чейз начала карьеру еще в детстве и быстро стала заметной фигурой в киноиндустрии начала 2000-х. Одной из ее первых громких работ стала озвучка главной героини анимационного проекта «Лило и Стич», после чего она продолжила участие в развитии франшизы.

Однако наибольшую узнаваемость актрисе принес именно фильм «Звонок». В экранизации культового хоррора Чейз воплотила образ Самары Морган. За эту работу актриса получила премию MTV Movie Award в категории «Лучший злодей».

В разные годы Чейз также снималась в проектах «Донни Дарко», «Пятая симфония Бетховена», сериалах «Скорая помощь», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Большая любовь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер разработчик советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин. Позже стала известна причина смерти инженера.

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