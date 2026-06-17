Арестован предполагаемый исполнитель убийства депутата Александра Петрова

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алисултана Надирбегова, обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году.

Решение приняли 17 июня 2026 года. Суд отправил фигуранта под арест сроком на два месяца. Ему предъявили обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 4 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия»).

По информации источника 5-tv.ru, следствие считает Надирбегова исполнителем преступления. В ближайшее время суд также может рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам расследования, включая лиц, которых следствие рассматривает как предполагаемых организаторов.

Как стало известно, ранее Надирбегов занимался профессиональным боксом. В разные годы он входил в десятку рейтинга Всемирной боксерской организации.

Это не первый случай, когда его имя фигурирует в уголовном деле. В 2017 году Ленинский районный суд Ульяновска признал его виновным по делу о перестрелке на территории деревообрабатывающего предприятия и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

По версии следствия, конфликт, произошедший в феврале 2016 года между двумя группами мужчин, перерос в вооруженное столкновение. В результате один человек погиб, еще четверо получили огнестрельные ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали предпринимателя Илью Трабера. Проверяется его возможная причастность к организации убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.