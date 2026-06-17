Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Сочи

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 135 0

Ранее борт, следующий в Архангельск, подал сигнал бедствия.

Самолет готовится к экстренной посадке в Сочи — новости

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Пассажирский самолет, следующий из Сочи в Архангельск, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания полетов.

По данным Росавиации, экипаж Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia принял решение вернуться в аэропорт отправления, предварительно, из-за технической неисправности на борту.

По последней информации, борт готовится к посадке, вырабатывая топливо. В Росавиации подчеркнули, что это стандартная процедура.

«Сейчас самолет вырабатывает топливо, готовится к посадке — это стандартный алгоритм действий. Безопасность полетов — приоритет», — отмечается в сообщении.

Ситуацию, добавляет ведомство, контролируют специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейс Санкт-Петербург — Стамбул экстренно приземлился в Бухаресте — пассажиру на борту стало плохо. Им оказался главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист РФ Сергей Стадлер. Позднее стало известно, что он скончался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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