США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекращении военных действий. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Отмечается, что документ был официально согласован и подписан обеими сторонами в электронном виде. Он уже вступил в силу. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Агентство Tasnim подтвердило факт подписания сторонами меморандума.

«Благодаря настойчивым действиям и усилиям Тегерана текст исламабадского меморандума о взаимопонимании между Ираном и США был подписан как официальный документ», — говорится в публикации.

Как ранее писал 5-tv.ru, в среду, 17 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что документ будет подписан в ближайшее время. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что полный текст будет обнародован не позднее пятницы, 19 июня.

Американский лидер назвал сделку «очень мощной», отметив, что главным ее условием является гарантия недопущения появления у Ирана ядерного оружия.

В Тегеране уточнили, что меморандум станет лишь первым шагом, а переговоры по окончательному соглашению начнутся в течение 60 дней после его подписания.

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