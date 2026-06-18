В Казани стартовал второй день саммита Россия-АСЕАН

В Казани сегодня основной день саммита Россия — АСЕАН. Центральным событием станет пленарное заседание, которое открыл президент России Владимир Путин. Участники встречи подведут итоги 35 лет сотрудничества. Государства Юго-Восточной Азии выстроили уникальную систему диалогов по всему миру. И конкретно с нашей страной партнерство носит характер стратегического.

Владимир Путин накануне назвал этот фактор стабилизирующим для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальнейшие перспективы в сфере безопасности обсудят сегодня наравне с вопросами торговли и энергетики. Россия активно укрепляет связи с ведущей экономической и политической силой в этой части света. Так, товарооборот со странами АСЕАН за десять лет вырос на 60%. Ключевые векторы сотрудничества до 2030 года отразят в итоговой декларации.

В первый день саммита Владимир Путин встретился с лидерами стран АСЕАН, отметив, что Россия и государства объединения придерживаются общих нравственных ценностей и уважают национальную самобытность.

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