Сумка с подвохом: как мошенники обманывают пассажиров на вокзалах

На вокзалах мошенники используют схему с просьбой присмотреть за багажом

На вокзалах мошенники используют схему с просьбой присмотреть за багажом, чтобы затем вымогать деньги у пассажиров. Об этом рассказал ТАСС эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, злоумышленник подходит к человеку и просит ненадолго оставить под присмотром сумку. После этого он уходит, а затем возвращается и заявляет, что из багажа якобы исчезли дорогой гаджет или крупная сумма денег.

Часто рядом с владельцем багажа появляется сообщник, который играет роль свидетеля и усиливает давление на жертву. Человека начинают обвинять в краже, запугивать полицией и требовать компенсацию на месте.

Расчет строится на том, что пассажир испугается разбирательств, не захочет попасть в дежурную часть или опоздать на поезд. В такой ситуации некоторые предпочитают заплатить, лишь бы быстро прекратить конфликт.

«Мошенники начинают оказывать жесткое моральное давление, обвинять присмотревшего в воровстве и угрожать полицией», — добавил представитель «Народного фронта».

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