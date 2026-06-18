Сумка с подвохом: как мошенники обманывают пассажиров на вокзалах

Обычная просьба о помощи может обернуться обвинениями и требованием денег.
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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На вокзалах мошенники используют схему с просьбой присмотреть за багажом
На вокзалах мошенники используют схему с просьбой присмотреть за багажом, чтобы затем вымогать деньги у пассажиров. Об этом рассказал ТАСС эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
По его словам, злоумышленник подходит к человеку и просит ненадолго оставить под присмотром сумку. После этого он уходит, а затем возвращается и заявляет, что из багажа якобы исчезли дорогой гаджет или крупная сумма денег.
Часто рядом с владельцем багажа появляется сообщник, который играет роль свидетеля и усиливает давление на жертву. Человека начинают обвинять в краже, запугивать полицией и требовать компенсацию на месте.
Расчет строится на том, что пассажир испугается разбирательств, не захочет попасть в дежурную часть или опоздать на поезд. В такой ситуации некоторые предпочитают заплатить, лишь бы быстро прекратить конфликт.
«Мошенники начинают оказывать жесткое моральное давление, обвинять присмотревшего в воровстве и угрожать полицией», — добавил представитель «Народного фронта».
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