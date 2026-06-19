Синдром «я ничего не успеваю»: почему свободного времени становится все меньше

Кажется, что современные технологии должны были подарить нам больше свободного времени. Роботы-пылесосы убирают квартиру, еду можно заказать за несколько минут, а большинство вопросов решается одним сообщением.

Однако многие признаются: ощущение постоянной занятости только усиливается. Почему так происходит и можно ли вырваться из этого круга? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Почему кажется, что времени постоянно не хватает

Психологи называют это явление «дефицитом времени» — ощущением, что дел всегда больше, чем часов в сутках.

Причина не всегда в реальной загруженности. Часто мозг воспринимает бесконечный поток задач как сигнал, что отдыхать нельзя.

Даже если человек закончил рабочий день, его продолжают преследовать уведомления, переписки, новости и бытовые вопросы.

Мы перестали по-настоящему отдыхать

Раньше между работой и домом существовала четкая граница. Сегодня она практически исчезла.

Многие продолжают отвечать на сообщения вечером, читают рабочие чаты перед сном или мысленно составляют планы на завтра.

Мозг не успевает переключиться в режим восстановления, поэтому даже после выходных человек чувствует усталость.

Свободное время тоже превратилось в задачу

Парадокс современности в том, что отдых тоже требует усилий. Мы планируем отпуск, ищем «идеальный» фильм, выбираем ресторан, записываемся на тренировки, изучаем новые курсы и переживаем, что проводим время недостаточно продуктивно.

В результате отдых начинает напоминать еще один пункт в списке дел.

Телефон незаметно «съедает» часы

Несколько минут в социальных сетях редко остаются несколькими минутами.

Исследования показывают, что постоянное переключение между уведомлениями, видео и сообщениями снижает концентрацию и создает ощущение, будто день прошел незаметно, хотя значительная его часть ушла на бессистемное потребление информации.

Почему кажется, что другие успевают больше

Социальные сети создают иллюзию идеальной продуктивности.

Пока один человек успевает увидеть чужую тренировку, путешествие, карьерные достижения и семейный ужин, ему начинает казаться, что он сам ничего не сделал.

На самом деле он сравнивает свою обычную жизнь с лучшими моментами десятков разных людей.

Что можно сделать

Полностью избавиться от ощущения нехватки времени вряд ли получится, но снизить его можно. Специалисты советуют:

перестать делать несколько дел одновременно;

отключать рабочие уведомления после окончания рабочего дня;

выделять время, когда телефон остается в стороне;

оставлять в расписании «пустые окна», не заполняя каждую минуту;

отказаться от стремления быть продуктивным 24 часа в сутки.

Когда это уже проблема

Если ощущение постоянной гонки сопровождается хронической усталостью, тревожностью, бессонницей, раздражительностью и невозможностью расслабиться даже в выходные, стоит обратить на это внимание.

Такое состояние может быть одним из признаков эмоционального выгорания или хронического стресса.

Ощущение, что времени постоянно не хватает, — не всегда следствие большого количества дел. Часто проблема заключается в бесконечном информационном потоке, отсутствии полноценного отдыха и привычке быть доступным в любое время суток. Иногда лучший способ «успеть больше» — не ускоряться, а позволить себе ненадолго остановиться.

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