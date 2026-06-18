Ушаков: у европейцев ошибочное представление о ситуации на украинском фронте

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Лидеры Старого света попытались убедить Трампа в своей правоте по этому конфликту.

Представление европейцев об СВО

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Лидеры европейских стран руководствуются ошибочным представлением о ситуации на украинском фронте. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков информационной службе «Вести» на саммите АСЕАН в Казани.

«Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что лидеры Старого света наверняка попытались убедить в этом и президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции. После этого, по словам помощника президента, у Москвы и Вашингтона не было контактов. Однако глава Белого дома — сильный политик, придерживающийся своих взглядов, уточнил Ушаков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидеры Евросоюза опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Так как это увеличивает вероятность, что США захотят вести переговоры по Украине без помощи Европы.

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