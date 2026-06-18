МИД России поприветствовал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Москва готова оказывать дипломатическую поддержку усилиям, направленным на долгосрочную стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке.

Как в России оценили меморандум взаимопонимания США и Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Российская сторона поприветствовала подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, призванного положить конец конфликту государств. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД России.

«Приветствуем достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран», — подчеркнули в заявлении министерства.

Договоренность о прекращении военного противостояния была зафиксирована президентом США Дональдом Трампом и иранским лидером Масудом Пезешкианом в дистанционном формате.

В Москве обратили внимание на настрой Вашингтона и Тегерана строго соблюдать условия подписанного документа. Отдельно в МИД России подчеркнули роль посредников. Как заявили в ведомстве, Пакистан и Катар приложили активные и результативные усилия, чтобы стороны смогли перейти к урегулированию противоречий через переговоры.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в предстоящий период подготовки комплексного соглашения особенно важно не допустить новой эскалации напряженности в регионе. Там указали, что все стороны, вовлеченные в вооруженное противостояние, должны следовать достигнутым ирано-американским договоренностям, в том числе с учетом ситуации в Ливане.

В МИД России рассчитывают, что установление мира поможет восстановить доверие между государствами по обе стороны Персидского залива. Кроме того, в Москве ожидают, что безопасная и беспрепятственная навигация через Ормузский пролив позволит снизить волатильность (степень изменчивости цены актива. — Прим. ред.) на мировых энергетических и продовольственных рынках.

К тому же российская сторона выразила готовность и в дальнейшем оказывать дипломатическую поддержку усилиям, направленным на долгосрочную стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.

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