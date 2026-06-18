Мишустин: РФ возвращается к столпам фундаментального советского образования

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Премьер-министр подчеркнул, что фундаментальную советскую школу невозможно отменить или заменить.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Фундаментальное советское образование невозможно заменить, и Россия возвращается к его базовым принципам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

По словам премьера, страна вновь опирается на основы, которые заложили отечественные ученые и создатели сильной школы образования.

Мишустин отметил, что система подготовки специалистов, сформированная в советский период, остается востребованной и сегодня. Он выразил уверенность, что опора на наследие выдающихся педагогов и ученых поможет укрепить позиции России в сфере подготовки кадров и обеспечить достойное будущее для новых поколений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российских школах нужно изменить формат домашних заданий. Эта необходимость, по мнению главы Рособрнадзора Анзора Музаева, связана со стремительным развитием технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Также 5-tv.ru писал о том, что идет создание международной оценки качества национальных систем образования на площадках БРИКС и ЕАЭС. Это позволит выявлять проблемы в образовательных системах и искать решения внутри объединений.

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