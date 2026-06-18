Слезы в зале и аплодисменты: в Москве простились с Татьяной Плетневой

На церемонии прощания с актрисой Татьяной Плетневой ее близкие аплодировали

Актрису театра и кино Татьяну Плетневу проводили в последний путь под аплодисменты. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

На церемонию прощания в Москве пришли родные, друзья, коллеги и знакомые артистки. Многие из них не смогли сдержать слез перед тем, как из зала вынесли гроб с телом Татьяны.

Гражданская панихида началась в 11 утра в ритуальном зале морга городской клинической больницы № 36 имени Федора Иноземцева. После этого в 12 утра все прибывшие поучаствовали в отпевании в одном из храмов в районе станции метро «Преображенская площадь».

Затем траурная процессия направится на Ново-Богородское кладбище, где актрису похоронят. Организацией церемонии занимались тетя Плетневой и ее дочь Алена.

Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из московских больниц. Ей было 48 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени.

Близкие артистки рассказывали, что болезнь развивалась стремительно. Еще несколько месяцев назад Плетнева появлялась на публике и выглядела бодро, однако позже сильно похудела на фоне лечения. У актрисы осталась 28-летняя дочь Алена.

Татьяна Плетнева активно снималась в кино и на телевидении. В ее фильмографии более 180 проектов. Зрители знали ее по ролям в сериалах «Интерны», «Кухня», «Реальные пацаны», «Улицы разбитых фонарей», «Счастливы вместе» и «СашаТаня». Плетнева работала как в комедийных проектах, так и в детективных лентах. На протяжении многих лет она оставалась востребованной актрисой и появлялась в популярных телевизионных проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семье Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны.

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