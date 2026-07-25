В Санкт-Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым

В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с актером и худруком театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Гражданская панихида проходит в театре «Особняк», где много лет служил артист. На сцене стоит гроб с телом Дмитрия Поднозова. Рядом с ним установлена фотография актера. Проводить Поднозова в последний путь пришли его друзья, коллеги и знакомые. Сейчас там присутствует не больше десяти человек. Когда церемония завершится, тело Дмитрия Поднозова кремируют.

Актер ушел из жизни 20 июля в возрасте 64 лет. В декабре 2025 года у него обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг. Творческая биография Дмитрия Поднозова насчитывает свыше 200 работ в сериалах и фильмах. Он снялся в таких кинопроектах, как «Мажор», «Ледокол», «Чернобыль», «Тайны следствия», «Карамора» и многих других.

У Дмитрия Поднозова остались жена Алиса Олейник, актриса театра «Особняк», и 27-летний сын Владимир.

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