В Санкт-Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 163 0

Тело артиста кремируют.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с актером и худруком театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Гражданская панихида проходит в театре «Особняк», где много лет служил артист. На сцене стоит гроб с телом Дмитрия Поднозова. Рядом с ним установлена фотография актера. Проводить Поднозова в последний путь пришли его друзья, коллеги и знакомые. Сейчас там присутствует не больше десяти человек.  Когда церемония завершится, тело Дмитрия Поднозова кремируют.

Актер ушел из жизни 20 июля в возрасте 64 лет. В декабре 2025 года у него обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг. Творческая биография Дмитрия Поднозова насчитывает свыше 200 работ в сериалах и фильмах. Он снялся в таких кинопроектах, как «Мажор», «Ледокол», «Чернобыль», «Тайны следствия», «Карамора» и многих других.

У Дмитрия Поднозова остались жена Алиса Олейник, актриса театра «Особняк», и 27-летний сын Владимир.

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