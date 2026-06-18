Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 80 гектаров

Эфирная новость 19 0

С помощью авиации вызывают искусственный дождь, чтобы потушить возгорания.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Сибири растет площадь лесных пожаров. В Красноярском крае она уже превысила 80 тысяч гектаров — это на четверть больше, чем накануне. Самая сложная ситуация на севере региона. Туда направлены дополнительные силы спасателей — группировку увеличили до полутора тысяч человек.

В труднодоступные районы их доставляют авиацией. Ее же привлекают, чтобы вызвать искусственные дожди.

Последствия бушующих пожаров сегодня в буквальном смысле почувствовали на себе жители Томска. Город окутала дымка, а в воздухе чувствуется устойчивый запах гари.

С огнем борются сейчас и в Якутии — там около двух десятков очагов. Ведется постоянный мониторинг местности.

Основная причина лесных пожаров — человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, окурки, а также стеклянные бутылки, действующие как линза. Пожары отслеживают круглосуточно через камеры и космический мониторинг. Для предотвращения распространения огня создают минерализованные полосы — искусственные барьеры путем удаления лесной подстилки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса
16:12
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 80 гектаров
16:10
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри
16:00
Глава Пентагона Хегсет: США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС
15:50
Сценариста «Счастливы вместе» осудили на шесть лет и семь месяцев за убийство
15:37
Лавров: Путин подробно объяснил лидерам АСЕАН позицию России по Украине

Сейчас читают

«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео