Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 80 гектаров

В Сибири растет площадь лесных пожаров. В Красноярском крае она уже превысила 80 тысяч гектаров — это на четверть больше, чем накануне. Самая сложная ситуация на севере региона. Туда направлены дополнительные силы спасателей — группировку увеличили до полутора тысяч человек.

В труднодоступные районы их доставляют авиацией. Ее же привлекают, чтобы вызвать искусственные дожди.

Последствия бушующих пожаров сегодня в буквальном смысле почувствовали на себе жители Томска. Город окутала дымка, а в воздухе чувствуется устойчивый запах гари.

С огнем борются сейчас и в Якутии — там около двух десятков очагов. Ведется постоянный мониторинг местности.

Основная причина лесных пожаров — человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, окурки, а также стеклянные бутылки, действующие как линза. Пожары отслеживают круглосуточно через камеры и космический мониторинг. Для предотвращения распространения огня создают минерализованные полосы — искусственные барьеры путем удаления лесной подстилки.

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