Путин обсудил с главами АСЕАН интеграционные процессы на евразийском пространстве

Президент России Владимир Путин и лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели рабочий завтрак. Встреча состоялась в рамках саммита в Казани.

Мероприятие было организовано в закрытом для представителей СМИ режиме и предполагало формат свободной дискуссии. Главной темой обсуждения во время встречи стали интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к завтраку также присоединились председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подчеркнул важность стратегического партнерства между Россией и АСЕАН для стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства также отметил авторитет ассоциации на международной арене и ее способность выстраивать систему межгосударственного сотрудничества, основанную на международных нормах и взаимных интересах.

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