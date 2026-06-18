«Не было слез»: соседка Плетневой по палате рассказала о последних днях артистки

Татьяна Плетнева не теряла оптимизма, несмотря на серьезный диагноз

Актриса Татьяна Плетнева до последних дней не теряла оптимизма, несмотря на серьезное заболевание. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала ее соседка по больничной палате Елизавета Киселева.

По словам женщины, артистка старалась не показывать отчаяния и постепенно начала верить, что сможет справиться с болезнью.

«Она нормально, да. Потому что она не плакала уже, не было ни слез. Она начинала думать о том, что все наладится, все будет хорошо. У нее такой позитив немножко был», — сказала Киселева.

Соседка отметила, что болезнь изменила внешность Плетневой, однако морально она держалась стойко. Рядом с актрисой постоянно находилась ее дочь Алена, которая поддерживала мать и регулярно навещала ее в больнице.

Киселева также подчеркнула, что Плетнева оставалась доброжелательным и открытым человеком, легко поддерживала разговор и не жаловалась на судьбу.

«Ну она хороший, добрый человек, то есть никакого негатива, то есть она ни с кем не скандалит, ничего, ну нормальный, адекватный человек», — добавила женщина.

Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из московских больниц. Ей было 48 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени.

Близкие артистки рассказывали, что болезнь развивалась стремительно. Еще несколько месяцев назад Плетнева появлялась на публике и выглядела бодро, однако позже сильно похудела на фоне лечения. У актрисы осталась 28-летняя дочь Алена.

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