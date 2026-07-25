«Абсолютно честный»: актриса Карина Разумовская о Дмитрии Поднозове

Они вместе снимались в нескольких проектах.
Фото, видео: Кадр из сериала «Каменская-5», 2008г.; 5-tv.ru
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Актриса Карина Разумовская: Дмитрий Поднозов был великим артистом
Создатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов был великим артистом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала актриса театра и кино Карина Разумовская.
«Для меня он был великим артистом», — сказала Карина Разумовская.
Ей посчастливилось сниматься вместе с Дмитрием Поднозовым в нескольких проектах. Именно во время совместной работы Разумовская поняла, какой на самом деле он человек. По ее словам, актер никогда не пытался казаться кем-то другим.
«Абсолютно честный, открытый. Порой даже резкий. Но вот эта честность она, конечно, подкупала», — заключила Карина Разумовская.
Дмитрий Поднозов умер 20 июля в возрасте 64 лет. Больше полугода артист боролся с раком легкого. Страшную болезнь у него обнаружили в декабре 2025-го. Зрителям он запомнился по ролям в таких проектах, как: «Мажор», «Тест на беременность», «Тайны следствия», «Ледокол», «Духless 2», «Карамора», «Чернобыль» и другие.
С Дмитрием Поднозовым простились 25 июля в Санкт-Петербурге. Гражданская панихида прошла в театре «Особняк». Увидеть артиста в последний раз пришли его друзья и коллеги. После завершения церемонии тело Поднозова кремировали.
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