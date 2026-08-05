«Нет похожей на меня»: Ева Смирнова рассказала о конкуренции в кино
С большинством актрис своего возраста девушка сумела выстроить дружеские отношения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Ева Смирнова: не воспринимаю коллег как соперниц
Актриса Ева Смирнова рассказала, как относится к конкуренции в киноиндустрии. По словам артистки, она не воспринимает коллег своего возраста как соперниц и считает, что каждая актриса обладает собственной индивидуальностью. Об этом Ева Смирнова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на фестивале VK Fest-2026.
Актриса призналась, что для нее конкуренция является скорее разрушительным чувством, поскольку каждый артист по-своему раскрывает персонажей и работает над ролями.
«Для меня нет конкуренции, честно. Это разрушающее чувство. С каждой актрисой моего возраста мы абсолютно разные, нету ни одной похожей на меня. Мы все уникальны», — рассказала Смирнова.
По словам артистки, у каждой коллеги свой эмоциональный диапазон и собственный подход к профессии, поэтому сравнивать их между собой бессмысленно.
«У каждого свой эмоциональный спектр, каждый играет роли по-разному. У каждого разный подход к своей профессии», — отметила актриса.
Смирнова добавила, что с большинством актрис своего возраста у нее сложились хорошие или дружеские отношения. Она подчеркнула, что не склонна испытывать неприязнь к коллегам и может искренне радоваться их успехам.
«Нет конкуренции. Взяли эту актрису и взяли. Я ей скажу: «Ой, здорово, я тоже на этот проект пробовалась и желаю тебе удачи. Если захочешь, расскажешь потом, как съемки прошли», — поделилась артистка.
При этом актриса призналась, что, как и любой человек, может испытывать негативные эмоции, но старается быстро от них отходить.
«Я никогда никого не презираю, ни на кого не обижаюсь. Могу какое-то время позлиться, потому что испытывать негативные эмоции — это нормально. Но потом я все равно скажу: «Блин, а вот эта роль ей очень классно идет», — заключила Смирнова.
Среди самых заметных проектов с участием Евы Смирновой— «Чебурашка», «Папины дочки. Новые», «Волшебный участок», «Против всех», «Девочка Нина и похитители пианино», «Гости из прошлого», «Настя, соберись!» и «ИП Пирогова».
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