Неправильный шашлык: какая посуда опасна для маринования мяса

Роскачество: для маринования шашлыка нужно использовать стеклянную посуду

Маринуя мясо для шашлыка, нужно относиться с осторожностью к пластиковым контейнерам, даже с маркировкой «для пищевых продуктов». Об этом в беседе с Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Если подобные емкости сделаны из дешевых материалов, то при воздействии кислот и жиров непосредственно в продукт могут «мигрировать» их токсичные компоненты, особенно, если мясо находится в комнате.

Следует выбирать пластиковую посуду с маркировкой полипропилен — PP с цифрой пять в треугольнике.

Алюминиевая, медная, а также эмалированная посуда с поврежденным покрытием — тоже не самый лучший вариант для маринования мяса. Под воздействием кислот оксидная пленка от алюминия переходит в маринад, что дает мясу неприятный металлический привкус, а также ускоряет потерю витамина С и изменяет структуру белка.

Воздержаться нужно и от использования оцинкованных ведер и чугунной посуды без покрытия.

Как отметили в ведомстве, самый лучший вариант для маринования мяса — это стеклянная, керамическая или эмалированная посуда.

«Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами, содержащимися в маринаде (лимонный сок, уксус, кефир), и не выделяют вредных веществ даже при длительном контакте», — отметили в ведомстве.

После замачивания мяса, емкость необходимо убрать в холодильник на время маринования.

Как ранее писал 5-tv.ru, Роскачество определило, каким будет ГОСТ на шаурму. Завершение разработки запланировано на конец года.

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