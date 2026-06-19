Роллы с сюрпризом: врач предупредила об опасности доставки в жару

Гастроэнтеролог Кашух: Доставка суши в жару без термосумки грозит отравлением

Заказ суши и роллов в жаркую погоду требует особой осторожности. Высокая температура способна превратить безопасное блюдо в источник опасных бактерий, особенно если доставка осуществляется без соблюдения необходимых норм. Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, главную угрозу представляют блюда с сырой рыбой, морепродуктами и мягкими сырами.

«Если курьер перевозит заказ без термоупаковки или пакет долго находится под прямыми солнечными лучами, продукты быстро нагреваются. В жару болезнетворные микроорганизмы размножаются значительно активнее», — предупредила специалист.

Кашух отметила, что сама по себе продолжительность доставки не является критичным фактором. Даже час в пути не представляет опасности, если используются термосумки и специальные изотермические контейнеры. Без них продукты начинают быстро терять безопасность под воздействием солнца.

О том, что роллы могли испортиться, могут свидетельствовать сразу несколько признаков: теплая упаковка, изменившаяся текстура, подсохший рис или посторонний запах. В таком случае от еды лучше отказаться.

Врач также напомнила, что после получения заказа суши нельзя надолго оставлять при комнатной температуре. Их необходимо либо сразу съесть, либо убрать в холодильник.

Особую осторожность стоит проявлять детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для них последствия пищевого отравления могут быть значительно тяжелее.

Чтобы снизить риски, специалист рекомендует внимательно проверять заказ при получении. Если курьер приехал без термосумки, а упаковка заметно нагрелась, от такого обеда лучше отказаться.

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