Избегайте «идеальных» ягод: как выбрать клубнику без химикатов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Покупать этот продукт лучше всего у проверенных официальных продавцов.

Как выбрать клубнику без химикатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Биолог Ларионов: обработанная химикатами клубника имеет глянцевый блеск

«Идеальная» форма ягод клубники может указывать на интенсивную химическую обработку. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Максим Ларионов.

Он пояснил, что плоды одинаковой правильной формы могут указывать на усиленную химическую обработку.

«Отдавайте предпочтение ягодам маленького или среднего размера. Слишком крупная клубника часто содержит больше нитратов и других добавок, так как ее специально стимулируют к быстрому росту», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что клубника не должна иметь глянцевый блеск. Он говорит о том, что ягода подверглась обработке для продления срока хранения. Немаловажным является наличие естественного для этого продукта запаха. Отсутствие аромата, как и бледный цвет, — сигналы о том, что плоды пытались ускоренно вырастить при помощи удобрений.

Точно определить наличие нитратов можно, только используя тест-полоски и нитратометр. Дома тоже можно провести эксперимент. Разрезать ягоду и положить кусочек в чистую воду. Если жидкость изменит цвет, значит, в плодах присутствуют химикаты, уточнил биолог.

Избыток нитратов и пестицидов может привести к тошноте, рвоте, диарее и головокружению. Особенно это опасно для детей и беременных женщин. Однако для взрослого здорового человека небольшой объем этих веществ (не больше 100 миллиграммов на килограмм свежей клубники), употребленных в пищу, не представляет угрозы, заверил специалист.

Ягоды должны быть ароматными, без белых пятен и естественного, равномерно распределенного цвета. Также на плодах должны отсутствовать повреждения и следы гниения. Семена должны лежать в специальных ямках. Если они торчат наружу, значит, плоды не дозрели. Хвостик должен быть крепким и зеленым. Если он бурый и сухой, значит, сами ягоды подверглись обработке, отметил Ларионов. Кроме того, в упаковке должна отсутствовать жидкость.

Эксперт также посоветовал покупать клубнику в официальных торговых точках, где можно запросить документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сварить идеальное варенье-пятиминутку из клубники. Одно из главных правил — отказаться от активного помешивания, чтобы не превратить лакомство в кашу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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