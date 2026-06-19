Cyprus Mail: украинку осудили на Кипре за ввоз восьми миллионов евро

Уголовный суд Ларнаки вынес приговор 32-летней гражданке Украины — 20 месяцев лишения свободы. Основанием стало то, что она систематически перевозила крупные суммы денег на Кипр и указывала ложные данные при прохождении таможни. Об этом пишет Cyprus Mail.

Следствие установило, что в период с августа 2023 года по март 2024-го женщина 20 раз прилетала на остров. В общей сложности она ввезла почти восемь миллионов евро наличными, при этом информация о перевозимых средствах, по данным суда, скрывалась или искажалась.

Отдельно в деле рассматривались обвинения в отмывании денег. По этим эпизодам суд оправдал фигурантку, так как обвинение не смогло доказать происхождение средств. Юридическая служба Кипра не представила достаточных подтверждений того, что деньги были получены преступным путем.

Расследование началось после обращения самой женщины в полицию Кипра 1 марта 2024 года. Она заявила о якобы совершенном на нее ограблении, в результате которого пропало 420 тысяч евро. Именно это заявление стало отправной точкой масштабной проверки перемещения крупных сумм наличных через аэропорт Ларнаки.

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