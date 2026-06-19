Инфекционист рассказал, можно ли заразиться опасным мононуклеозом через поцелуй

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Болезнь, предположительно, может спровоцировать даже смертельные недуги, в том числе онкологические.

Можно ли заразиться опасным мононуклеозом через поцелуй

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Инфекционист Поздняков: передача мононуклеоза происходит даже коротким поцелуем

Инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна—Барра, не зря ассоциируется с поцелуями. Возбудитель передается со слюной, причем достаточно минимального контакта — короткого поцелуя или использования общей посуды. Об этом журналистам издания aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Инкубационный период составляет от четырех до семи недель. Мононуклеоз проявляется сильной болью в горле, как при ангине, лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, особенно на шее, слабостью, в некоторых случаях возможно увеличение печени и селезенки. Болезнь протекает длительно, до месяца.

«Спектр состояний, ассоциированных с вирусом Эпштейна—Барра, может быть шире, чем классический мононуклеоз», — отметил врач.

По одной из неподтвержденных гипотез, вирус может спровоцировать развитие аутоиммунных нарушений, а также поражение желудочно-кишечного тракта. В редких случаях, при сочетании нескольких факторов риска, включая генетическую предрасположенность, неблагоприятную экологию и иммунодефицит, вероятны онкологические заболевания — лимфома Беркитта и назофарингеальная карцинома.

После перенесенного мононуклеоза у пациентов наблюдается поствирусный астенический синдром. Долгое время может сохраняться слабость и повышенная утомляемость.

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