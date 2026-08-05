«Воспитаем твоего»: Иракли рассказал о реакции бывшей жены на скандал с моделью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 15 0

Недавно 22-летняя девушка объявила, что якобы беременна от певца.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Иракли рассказал о реакции бывшей жены на скандал с моделью

Певец Иракли прокомментировал ситуацию вокруг недавнего скандала, связанного с заявлением модели о беременности. Артист признался, что больше всего его удивила и тронула реакция бывшей супруги, которую он считает близким и важным человеком. Об этом Иракли сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Ранее 22-летняя модель Екатерина Лукьянова заявила, что находится в отношениях с Иракли и ждет от него ребенка. По ее словам, роман начался после знакомства на открытии выставки, артист сначала обрадовался новости о беременности. Затем, как утверждала Лукьянова, стал меньше выходить на связь и даже якобы изменил ей.

По словам певца, после появления этих публикаций он столкнулся с волной критики. Однако именно поведение бывшей жены помогло ему сохранить спокойствие.

«Самое главное то, что меня обвиняли в измене человеку, которого я глубоко уважаю и невероятно люблю и восхищаюсь. Больше всего мне понравилась ее реакция — это юмор, это глубина и это партнерство», — рассказал Иракли.

Артист признался, что бывшая супруга отнеслась к ситуации с юмором и поддержала его.

«Она с юмором восприняла это. И, знаете, что мне написала? «Ладно, не переживай, чего, воспитаем твоего», — поделился певец.

Иракли отметил, что не хочет подробно обсуждать обстоятельства истории, поскольку считает, что некоторые люди могут использовать подобные ситуации для привлечения внимания.

«Ситуацию тут комментировать не хочу, потому что действительно есть люди, которые хайпуются не впервые, как мы понимаем, исторически на каких-то темах», — заявил артист.

При этом на вопрос о возможных новых подобных ситуациях певец ответил, что сам не испытывает страха. Хотя его директор, по словам Иракли, относится к этому вопросу осторожнее.

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