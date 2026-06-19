Снова стрельба: подросток открыл огонь на Бродвее в Нью-Йорке

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

В результате потасовки пострадал 26-летний мужчина.

В центре Нью-Йорка произошла стрельба — что известно

Фото: Reuters/Andrew Hofstetter

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Подросток открыл огонь на Бродвее в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка произошла вторая стрельба. Об этом сообщил CBS.

По данным местной полиции, около 15:00 по Вашингтону (22:00 по Москве. — Прим. ред.) на Бродвее между 44-й и 45-й улицами произошла ссора с участием большой группы молодых людей. В результате массовой драки пострадал 26-летний мужчина. Он получил ножевое ранение в шею.

Вскоре после этого 17-летний подросток открыл огонь по той же группе людей. Услышав звуки выстрелов, прохожие в панике начали разбегаться. В ходе стрельбы никто не пострадал. Правоохранители, приехавшие на место вызова, задержали нападавшего.

Спустя некоторое время на пересечении Западной 45-1-й улицы и Восьмой авеню произошла еще одна стрельба. Пострадавших нет. Следователи проводят расследование, опрашивают возможных свидетелей и устанавливают лиц, которые могли быть причастны к случившемуся.

Ранее в штате Делавэр в США произошла стрельба в городской больнице. Ранения получили два человека. Их жизням ничего не угрожает. О том, кто устроил стрельбу в медицинском учреждении, неизвестно.

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