Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили рыжую корову по кличке Муся

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе подарили телочку редкой породы. Об этом сообщило агентство БелТА.

Одно из направлений компании — разведение племенных животных. В основном там содержатся два вида коров: голштинская и джерсейская. Именно представительницу последней породы и подарили белорусскому лидеру.

Необычную рыжую телочку назвали Муся. Кличку молодая буренка получила в честь коровы, с которой, собственно, на предприятии и началось разведение джерсейской породы.

Джерсейские коровы отличаются небольшими размерами. Их молоко содержит повышенное количество жира и белка.

Эта не первая телочка в хозяйстве Александра Лукашенко. Президенту республики часто дарят животных. Например, ранее, весной, он также получил в дар беременную корову. Политик тогда пообещал, что о ней будут хорошо заботиться. Кроме этого, на ферме у Лукашенко ужу живут лошади, страусы, козы, обычные куры, гуси и кролики, а также собаки и кошки.

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