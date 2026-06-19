Генеральный прокурор России Александр Гуцан провел личный прием граждан в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Во время встречи граждане поднимали вопросы, связанные прежде всего с защитой социальных прав. Среди заявителей были участники специальной военной операции, члены их семей, пенсионеры, люди с инвалидностью и дети-сироты.

По итогам приема Гуцан поручил оперативно разобраться с обращениями, касающимися поддержки военнослужащих и социально незащищенных категорий населения.

Жители региона также жаловались на проблемы с доступностью медицинской помощи, нехваткой инфраструктуры в новых жилых микрорайонах, переселением из аварийного фонда, подключением домов к газовым и электрическим сетям. Кроме того, поднимались вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям, состояния дорог, экологической ситуации и исполнения судебных решений по взысканию алиментов.

Отдельное внимание было уделено обращениям, связанным с расследованием уголовных дел и бездействием правоохранительных органов при рассмотрении сообщений о возможных правонарушениях.

Всего глава надзорного ведомства принял 26 человек. По каждому обращению даны конкретные поручения, а их исполнение взято на личный контроль. Накануне в Екатеринбург также прибыли сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры России. Они продолжают прием граждан и уже получили более 350 заявлений.

В ведомстве отметили, что работа с обращениями продолжится и после визита Александра Гуцана, чтобы все жители, чьи проблемы не удалось решить на региональном уровне, могли получить необходимую помощь.

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