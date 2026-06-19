Лавров: подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться

Соединенные Штаты могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил министр иностранных дел, если такое все же случится, то для Москвы это не вызовет сильного удивления. Дипломат напомнил: не так давно его коллега — госсекретарь США Марко Рубио — заявил, что Вашингтон по-прежнему полностью поддерживает Киев.

«У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ добавил, что сроки визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера, все еще не определены. В последние месяцы они, как уточнил министр, были заняты иранским вопросом.

Также Сергей Лавров отметил, что Белый дом продолжает пытаться надавить на Россию через санкции. Тем не менее РФ, по словам дипломата, ценит, что администрация президента США Дональда Трампа никогда не отрицала возможность диалога, а также содействовала мирному разрешению кризиса на Украине.

До этого Сергей Лавров рассказал о роли Европы в разжигании украинского кризиса. По его словам, главы европейским стран, включая Францию и Германию вместе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на встрече в Лондоне выдвинули ряд требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира».

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