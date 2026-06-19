Похоронили в эфире: отца Месси ошибочно объявили умершим

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Неудачная реплика в шоу обернулась увольнением и публичным скандалом.

Почему отца Месси объявили умершим скандал в Аргентине

Фото: www.globallookpress.com/Pedro Paulo Diaz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Аргентине ошибочно объявили умершим отца футболиста Лионеля Месси

В Аргентине разгорелся скандал после ошибочного сообщения о смерти Хорхе Месси, отца капитана национальной сборной Лионеля Месси. Об этом сообщило РИА Новости.

Недостоверную информацию в эфире YouTube-канала Luzu TV озвучила аргентинская телеведущая и актриса Флоренсия Пенья. Позже эти слова были опровергнуты семьей футболиста.

У Хорхе Месси действительно есть проблемы со здоровьем, однако сообщения о его смерти не соответствуют действительности. Заявление родственников Лионеля Месси в соцсети X привел журналист Фабрицио Романо.

«В такие моменты мы призываем к ответственности, благоразумию и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ», — заявили родственники Месси.

После резонанса Пенья публично извинилась перед семьей футболиста. Она объяснила, что получила неверные сведения во время прямой трансляции и считала их проверенными.

«Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли. Я должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена мне во время прямой трансляции продюсерами шоу как проверенная», — заявила Пенья.

Извинения не помогли телеведущей сохранить работу. После скандала ее уволили с должности ведущей YouTube-канала. На ситуацию также отреагировал президент Аргентины Хавьер Милей. Он публично раскритиковал Пенью в соцсети X.

На ЧМ-2026 Лионель Месси пока провел один матч. В игре первого тура группового этапа против Алжира форвард сделал хет-трик и помог Аргентине победить со счетом 3:0.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

19:00
Что они только не делают! — Препараты для похудения снижают преступность
18:51
Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице
18:51
От классического до ПП-варианта: вкусные рецепты варенья из жимолости
18:46
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности
18:43
Выход на пенсию завтра: что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять выплаты
18:42
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео