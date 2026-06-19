Минус в чеке: россиянам назвали заметно подешевевший продукт

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Май принес снижение цен сразу в нескольких базовых категориях.

Какой продукт питания сильно подешевел в России цена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Розничная стоимость куриных яиц в России упала в среднем на 13,5% в мае

Куриные яйца по итогам мая вошли в число социально значимых продуктов, которые заметнее всего подешевели в России. Об этом заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов, его слова привело РИА Новости.

Средняя розничная цена яиц за последний месяц весны снизилась на 13,5%. По словам Богданова, это стало одним из самых заметных падений стоимости среди продуктов питания.

В пятерку товаров с наиболее выраженным снижением стоимости также вошли сливочное масло, мороженая рыба, рис и белокочанная капуста. Масло подешевело на 6,6%, рыба — на 4,5%, рис — на 3,4%, капуста — на 3,2%.

Менее резкое снижение цен зафиксировали у тушки цыпленка-бройлера, гречки, черного чая, молока, ржаного и ржано-пшеничного хлеба, пшена и баранины. Эти продукты стали дешевле примерно на 2–3%.

Подсолнечное масло также немного потеряло в цене. Его стоимость уменьшилась в пределах одного процента.

После кризиса 2023–2024 годов, когда сокращение поголовья кур привело к резкому росту цен на яйца, отрасль столкнулась с обратной проблемой. Избыток продукции на внутреннем рынке и падение стоимости яиц резко ударили по доходности птицефабрик.

По итогам 2025 года рентабельность российских производителей яиц снизилась в шесть раз. Эксперты отмечали, что ситуацию могли бы улучшить рост экспорта или развитие переработки, однако на это у предприятий не хватает средств.

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