Печень трески вместо капсул? Диетолог поспорила с «модой» на омега-3

Диетолог Мухина: омега-3 содержится в печени трески

Добавки с омега-3 в последние годы стали одним из самых популярных средств среди сторонников здорового образа жизни. Однако врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Национальной службой новостей (НСН) рассказала, что получать эти жирные кислоты лучше из привычных продуктов, а не из капсул.

Поводом для дискуссии стало исследование, о котором сообщил CNN Health. Его авторы пришли к выводу, что для большинства здоровых людей добавки с омега-3 не оказывают заметного влияния на память и работу мозга. При этом положительные результаты чаще связаны не с приемом капсул, а с образом жизни и рационом, в котором регулярно присутствует рыба.

При этом Мухина заявила, что полностью списывать омега-3 со счетов нельзя, однако эффективность многих препаратов не всегда оправдывает их стоимость.

По словам врача, в своей практике она предпочитает рекомендовать пациентам натуральные источники полезных веществ. Специалист напомнила, что печень трески содержит не только омега-3, но и важные витамины.

«Но мы никогда и не назначаем искусственные Омега-3, а также даже витамин D, A или Е, потому что есть печень трески. Одна чайная ложка — это суточная норма всех этих витаминов», — отметила диетолог.

Она также посоветовала включать в рацион жирную рыбу не реже двух-трех раз в неделю, считая такой подход более разумным и доступным.

Отдельно Мухина обратила внимание на проблему бесконтрольного приема биологически активных добавок. По ее словам, после пандемии многие начали самостоятельно назначать себе различные препараты, не контролируя их уровень в организме.

Эксперт предупредила, что избыток витаминов и нутриентов способен привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с сосудами. Именно поэтому любые добавки следует принимать курсами и только при необходимости.

При этом врач подчеркнула, что сама омега-3 играет важную роль в работе организма. По ее словам, эти жирные кислоты помогают поддерживать здоровье сосудов, сердца и нервной системы, а также участвуют в процессах, связанных с работой мозга.

Тем не менее верным способом получить необходимые вещества специалист считает полноценное питание, а не постоянное употребление капсул. По мнению Мухиной, именно сбалансированный рацион остается самым надежным источником омега-3 для большинства людей.

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