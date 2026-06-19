Швейцария может лишить украинцев призывного возраста защитного статуса

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Изменения затронут, в том числе и мужчин призывного возраста.

Защитный статус S в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com/Mandoga Media

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Швейцарии рассматривают возможность лишить украинских беженцев защитного статуса S (особый вид на жительство для беженцев из Незалежной). Об обсуждении этого вопроса сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

«Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста», — говорится в заявлении правительства.

В этом вопросе Швейцария будет следовать рекомендациям Евросоюза. Окончательное решение озвучат в конце лета.

Ранее Государственный секретариат по миграции ограничил предоставление этого статуса. Теперь его могут получить только те украинцы, последнее место жительства которых затронули боевые действия.

Возможность получить статус S действует до марта 2027 года. Федеральный совет Швейцарии намерен продлить предоставление этой возможности для украинских беженцев.

Но с 1 января 2027 года кантоны, то есть территориально-административные единицы в Швейцарии, больше не будут получать субсидии для граждан Незалежной, которые проживают в этом государстве более пяти лет.

С марта 2027 года субъекты Швейцарии будут, вероятно, устанавливать собственные уровни социальной помощи, отметили в правительстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономические проблемы в Европе привели к снижению уровня поддержки украинских беженцев. С 2022 по середину 2025 года общие расходы, связанные с беженцами, по сообщениям, достигли 155 миллиардов евро».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

19:00
Что они только не делают! — Препараты для похудения снижают преступность
18:51
Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице
18:51
От классического до ПП-варианта: вкусные рецепты варенья из жимолости
18:46
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности
18:43
Выход на пенсию завтра: что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять выплаты
18:42
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео