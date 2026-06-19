Швейцария может лишить украинцев призывного возраста защитного статуса
Изменения затронут, в том числе и мужчин призывного возраста.
Фото: www.globallookpress.com/Mandoga Media
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Власти Швейцарии рассматривают возможность лишить украинских беженцев защитного статуса S (особый вид на жительство для беженцев из Незалежной). Об обсуждении этого вопроса сообщила пресс-служба кабинета министров страны.
«Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста», — говорится в заявлении правительства.
В этом вопросе Швейцария будет следовать рекомендациям Евросоюза. Окончательное решение озвучат в конце лета.
Ранее Государственный секретариат по миграции ограничил предоставление этого статуса. Теперь его могут получить только те украинцы, последнее место жительства которых затронули боевые действия.
Возможность получить статус S действует до марта 2027 года. Федеральный совет Швейцарии намерен продлить предоставление этой возможности для украинских беженцев.
Но с 1 января 2027 года кантоны, то есть территориально-административные единицы в Швейцарии, больше не будут получать субсидии для граждан Незалежной, которые проживают в этом государстве более пяти лет.
С марта 2027 года субъекты Швейцарии будут, вероятно, устанавливать собственные уровни социальной помощи, отметили в правительстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономические проблемы в Европе привели к снижению уровня поддержки украинских беженцев. С 2022 по середину 2025 года общие расходы, связанные с беженцами, по сообщениям, достигли 155 миллиардов евро».
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