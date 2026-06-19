Швейцария может лишить украинцев призывного возраста защитного статуса

Власти Швейцарии рассматривают возможность лишить украинских беженцев защитного статуса S (особый вид на жительство для беженцев из Незалежной). Об обсуждении этого вопроса сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

«Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста», — говорится в заявлении правительства.

В этом вопросе Швейцария будет следовать рекомендациям Евросоюза. Окончательное решение озвучат в конце лета.

Ранее Государственный секретариат по миграции ограничил предоставление этого статуса. Теперь его могут получить только те украинцы, последнее место жительства которых затронули боевые действия.

Возможность получить статус S действует до марта 2027 года. Федеральный совет Швейцарии намерен продлить предоставление этой возможности для украинских беженцев.

Но с 1 января 2027 года кантоны, то есть территориально-административные единицы в Швейцарии, больше не будут получать субсидии для граждан Незалежной, которые проживают в этом государстве более пяти лет.

С марта 2027 года субъекты Швейцарии будут, вероятно, устанавливать собственные уровни социальной помощи, отметили в правительстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономические проблемы в Европе привели к снижению уровня поддержки украинских беженцев. С 2022 по середину 2025 года общие расходы, связанные с беженцами, по сообщениям, достигли 155 миллиардов евро».

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