Гросси назвал недопустимыми атаки на персонал атомных электростанций

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Сотрудники этих объектов всегда должны быть защищены.

Гросси назвал недопустимыми атаки на персонал АЭС

Фото: www.globallookpress.com/Albert Otti

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после инцидентов в Энергодаре, включая гибель сотрудника Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что работники атомной отрасли не должны подвергаться угрозам и атакам. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

«Персонал атомных электростанций должен быть защищен в любое время. Они выполняют важную работу по обеспечению ядерной безопасности и надежности, часто в чрезвычайно трудных условиях, и никогда не должны становиться мишенью», — сказал он.

В МАГАТЭ также сообщили о начале ремонта линии электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВ, которая играет важную роль в обеспечении станции внешним электроснабжением. Для проведения работ был введен режим локального прекращения огня. Эта линия необходима для безопасного охлаждения шести остановленных энергоблоков ЗАЭС, а также хранилищ отработанного ядерного топлива.

Специалисты агентства продолжают следить за ходом работ по обе стороны Днепра. При этом ситуация остается сложной: наблюдатели неоднократно фиксировали в районе ремонта неопознанные беспилотники. Из-за их появления сотрудникам миссии несколько раз приходилось покидать опасную зону.

Кроме того, представители МАГАТЭ сообщили о сохраняющейся военной активности рядом с Энергодаром. Во время наблюдений они дважды видели густые клубы дыма неподалеку от места проведения работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнили сотрудники станции, было зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в боксе транспортного цеха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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