Постпреды СНГ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Вооруженные нападения, направленные против мирного населения, несовместимыми с международным правом.

Постпреды СНГ осудили атаку ВСУ на автобус под Брянском

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Постоянные представители государств СНГ на внеочередном заседании обсудили атаку ВСУ на гражданский автобус в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.

Участники встречи заявили, что с тревогой восприняли известие об инциденте и осудили действия, приведшие к атаке на гражданский транспорт.

«С обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке беспилотного летательного аппарата на гражданский автобус на трассе в Брянской области», — указано на сайте исполкома.

В заседании приняли участие полномочные представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Представители стран Содружества подчеркнули, что считают любые вооруженные нападения на мирное население недопустимыми. По их мнению, подобные действия противоречат международному праву, принципам гуманизма и общечеловеческой морали.

Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся в Геленджик. Всего в салоне находились 44 человека, из которых 28 — дети. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая спортсменов в поездке. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей — у них диагностированы осколочные ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Белоруссия потребовала от Украины оперативно и жестко привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

20:30
ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит
20:23
Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы
20:23
Погружение без шансов: что на самом деле погубило батискаф Titan
20:21
Мерц: переговоры по мирному урегулированию должны вести Россия, Украина и Европа
20:13
Кошелек с сюрпризом: цифровой рубль потеснит привычные деньги
20:09
«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео