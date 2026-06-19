Постпреды СНГ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Постоянные представители государств СНГ на внеочередном заседании обсудили атаку ВСУ на гражданский автобус в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.

Участники встречи заявили, что с тревогой восприняли известие об инциденте и осудили действия, приведшие к атаке на гражданский транспорт.

«С обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке беспилотного летательного аппарата на гражданский автобус на трассе в Брянской области», — указано на сайте исполкома.

В заседании приняли участие полномочные представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Представители стран Содружества подчеркнули, что считают любые вооруженные нападения на мирное население недопустимыми. По их мнению, подобные действия противоречат международному праву, принципам гуманизма и общечеловеческой морали.

Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся в Геленджик. Всего в салоне находились 44 человека, из которых 28 — дети. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая спортсменов в поездке. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей — у них диагностированы осколочные ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Белоруссия потребовала от Украины оперативно и жестко привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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