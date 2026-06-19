Сбежал от лейбла? Оливера Три заподозрили в инсценировке своей смерти

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 109 0

Поклонники уверены, что это план, чтобы разорвать контракт со звукозаписывающей компанией.

Почему поклонники не верят в смерть Оливера Три

Фото: www.globallookpress.com/CHRIS TUITE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фанаты певца Оливера Три утверждают, что он инсценировал свою смерть

В интернете набирает популярность теория о том, что погибший в авиакатастрофе американский певец Оливер Три инсценировал свою смерть. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Сторонники теории заговора утверждают, что музыкант пошел на этот шаг, чтобы разорвать контракт со звукозаписывающей компанией Atlantic Records. Всего за два месяца до трагедии музыкант публично конфликтовал с лейблом, обвиняя продюсеров в том, что они отложили в долгий ящик его новый альбом Love You Madly, Hate You Badly и отказываются продвигать его творчество в социальных сетях. На этом фоне интернет-пользователи начали активно распространять слухи, что авиакатастрофа была подстроена самим певцом.

Поводом для сомнений фанатов послужил еще и тот факт, что тела жертв крушения полностью обуглились, из-за чего Оливера Три пришлось опознавать по анализу ДНК и остаткам зубов.

К тому же, при жизни артист неоднократно разыгрывал публику, устраивая фальшивые похороны и инсценируя свою смерть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14 июня вертолет, на борту которого находился Оливер Три, столкнулся в воздухе с другим воздушным судном и рухнул на парковку, спровоцировав мощный пожар. В результате крушения погибли шесть человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

23:30
Орех для щитовидки: врач назвала полезный для здоровья продукт
23:20
Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт
23:18
«Мне не нужна такая фанатка»: Трамп не считает Мелони своим сторонником
23:15
Печень трески вместо капсул? Диетолог поспорила с «модой» на омега-3
23:05
«Расклеивали объявления»: Коржевская вспомнила, как в детстве искала брата
22:55
Российские саблистки взяли золото на чемпионате Европы

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии
Новый тренд лета 2026 на книжный отпуск: зачем люди специально едут в тихие места
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео