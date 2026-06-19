Сбежал от лейбла? Оливера Три заподозрили в инсценировке своей смерти

Фанаты певца Оливера Три утверждают, что он инсценировал свою смерть

В интернете набирает популярность теория о том, что погибший в авиакатастрофе американский певец Оливер Три инсценировал свою смерть. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Сторонники теории заговора утверждают, что музыкант пошел на этот шаг, чтобы разорвать контракт со звукозаписывающей компанией Atlantic Records. Всего за два месяца до трагедии музыкант публично конфликтовал с лейблом, обвиняя продюсеров в том, что они отложили в долгий ящик его новый альбом Love You Madly, Hate You Badly и отказываются продвигать его творчество в социальных сетях. На этом фоне интернет-пользователи начали активно распространять слухи, что авиакатастрофа была подстроена самим певцом.

Поводом для сомнений фанатов послужил еще и тот факт, что тела жертв крушения полностью обуглились, из-за чего Оливера Три пришлось опознавать по анализу ДНК и остаткам зубов.

К тому же, при жизни артист неоднократно разыгрывал публику, устраивая фальшивые похороны и инсценируя свою смерть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14 июня вертолет, на борту которого находился Оливер Три, столкнулся в воздухе с другим воздушным судном и рухнул на парковку, спровоцировав мощный пожар. В результате крушения погибли шесть человек.

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