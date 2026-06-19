«Мне не нужна такая фанатка»: Трамп не считает Мелони своим сторонником

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Ранее глава Белого дома заявлял, что итальянский премьер-министр «умоляла его с ней фотографироваться».

Трамп заявил, что больше не считает Мелони своим сторонником

Фото: Reuters/Eric Lee

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Дональд Трамп заявил, что больше не считает Джорджу Мелони своим сторонником

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает премьер-министра Италии Джорджу Мелони своим сторонником из-за ее позиции по вопросу Ормузского пролива. Об этом сообщил корреспондент NBC News при Белом доме Гейб Гутьеррес.

В ходе телефонного разговора с журналистом американский лидер вновь выступил с критикой Мелони и пояснил причину такой неприязни к ней.

«Она была моей большой фанаткой. Но мне не нужна такая фанатка, потому что ее не было вместе с НАТО в Ормузском проливе», — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявлял, что итальянский премьер на полях саммита «Большой семерки» (G7) «умоляла его с ней фотографироваться», хотя Трамп даже не планировал беседовать с ней, но ему стало ее жаль.

Позднее Джорджа Мелони назвала заявления американского коллеги «полностью выдуманными». Она отметила, что его слова повергли ее в шок, и она не понимает, почему президент США ведет себя подобным образом по отношению к союзникам, а не «врагам Штатов».

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