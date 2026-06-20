В Доминикане горит отель — проводится экстренная эвакуация людей

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Срочная новость 32 0

Туристов и персонал переместили в безопасные зоны.

В Доминикане горит отель — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/E]Onelio Dominguez

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В Доминикане огонь охватил отель

В Доминиканской Республике огонь охватил отель. Об этом сообщило издание El Nacional.

На курорте в городе Байяибе на юго-востоке страны произошел крупный пожар. Огонь охватил здание отеля. На место прибыли экстренные службы. Всех находившихся в здании людей эвакуировали.

По данным журналистов, туристов и персонал переместили в безопасные зоны, включая территорию пляжа. В настоящее время спасатели продолжают тушить возгорание.

По предварительной информации, жертв нет. Пострадавшим от задымления оказывается вся необходимая медицинская помощь. Причины возгорания устанавливаются.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Ялте вспыхнул двухэтажный дом, где проживали несколько семей. На месте происшествия обнаружили трех погибших, еще двое пострадали. Кроме того, обрушилась кровля здания. Общая площадь возгорания составила более полутысячи квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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